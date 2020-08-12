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Такой подход позволяет максимально эффективно помогать в выборе линз и оправ, предоставлять профессиональные консультации и наглядно демонстрировать различия между моделями линз и оправ. Так, весь процесс от подбора оправ до изготовления очков становится понятным, быстрым и удобным.
В Eyeline возможен индивидуальный заказ очков по рецепту. Мастерские по изготовлению очков одобрены производителями линз и являются нашими партнерами уже много лет.
Здоровье Ваших глаз и удобство ношения очков — наш главный приоритет. Мы дорожим доверием наших клиентов и делаем все необходимое для того, чтобы придя в салон, вы смогли приобрести качественные очки или линзы, которые станут удобным и стильным дополнением каждого дня.
Радость от возможности видеть лучше, замечать детали без малейших искажений достоин каждый в любом возрасте. С нашим салоном оптики вы убедитесь сами, что забота о здоровье глаз — это просто, безопасно и комфортно!
имеются противопаказания, необходимо проконсультироваться со специалистом
Можем определить параметры зрения по вашим очкам.
Также мы принимаем рецепты, выписанные медицинскими учреждениями.
Примерить и выбрать оправу на открытой витрине
Все очки представлены в магазине в открытом доступе.
На витринах каждый найдет на свой вкус недорогие качественные оправы.
Выбрать линзы по потребительским свойствам
Под специальные требования можно выбрать особые линзы.
Новости и события:
Акция на линзы Nikon с покрытием SeeCoat.
В период с 01.08.2020 по 30.09.2020 специальные цены на все Nikon с с премиальным покрытием SeeCoat.
В этой линейке SeeCoat Blue UV, SeeCoat Drive, SeeCoat Bright, SeeCoat Plus UV.
Transitions® Signature® GEN 8™
Адаптирующиеся линзы на каждый день
Рекомендовано: тем, кому нужны автоматически адаптирующиеся к изменяющимся условиям освещенности линзы.
Можно ли сделать выбор самостоятельно?
Контактные линзы одинаковые только с виду, однако перед их покупкой нужно учесть десятки характеристик, чтобы избежать ухудшения зрения.
Рады сообщить Вам, что в период с25 мая по 31 июля 2020 года в нашей оптике проводиться акция по продаже пары линз Nikon Lite SP 1.50 SeeCoatBlue UV со специальным покрытием для защиты глаз от вредоносного синего света экранов электронных устройств всего за 4500 рублей.
Наш адрес: Новороссийск, проспект Дзержинского 211/2, ТЦ Перекресток, 1 эт.
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