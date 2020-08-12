В Eyeline возможен индивидуальный заказ очков по рецепту. Мастерские по изготовлению очков одобрены производителями линз и являются нашими партнерами уже много лет.

Здоровье Ваших глаз и удобство ношения очков — наш главный приоритет. Мы дорожим доверием наших клиентов и делаем все необходимое для того, чтобы придя в салон, вы смогли приобрести качественные очки или линзы, которые станут удобным и стильным дополнением каждого дня.

Радость от возможности видеть лучше, замечать детали без малейших искажений достоин каждый в любом возрасте. С нашим салоном оптики вы убедитесь сами, что забота о здоровье глаз — это просто, безопасно и комфортно!